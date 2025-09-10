GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP PHOTO / UGC / AMY KING

Las autoridades detuvieron a un sospechoso de asesinar al activista de derecha Charlie Kirk después del mortal ataque en una universidad de Estados Unidos, informó el miércoles el jefe del FBI, Kash Patel.

“El sospechoso de este tiroteo horrible el día de hoy que cobró la vida de Charlie Kirk está ahora detenido“, escribió Patel en la red X, donde prometió “actualizaciones cuando estén disponibles“.

¿Cómo fue el ataque contra Charlie Kirk?

Kirk se encontraba en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando se produjo el incidente, señalaron CNN y Fox News.

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

Advertencia: el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del activista conservador. A través de su red social, el republicano dio a conocer la noticia tras haber pedido oraciones por la salud del hombre de 31 años que era cercano a él.