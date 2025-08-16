GENERANDO AUDIO...

Agentes de ICE detienen a Tatiana Martínez. Foto: Reuters.

Tatiana Martínez, influencer colombiana que alertaba sobre redadas contra migrantes, fue detenida en Los Ángeles, California. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aprehendieron a la creadora de contenido mientras realizaba una transmisión en vivo en Tik Tok.

Detienen a Tatiana Martínez mientras realizaba transmisión en vivo

El hecho ocurrió este viernes, 15 de agosto de 2025. Imágenes que circulan en redes sociales muestran el momento exacto en que los agentes migratorios sacan a la influencer colombiana de su vehículo, un Tesla, mientras ella gritaba.

A pesar de que Martínez, quien cuenta con el apoyo de comunidades migrantes y tiene más de 30 mil seguidores, les dijo a los agentes de ICE que no se iba a oponer al arresto, estos hicieron caso omiso y optaron por ejercer violencia en su contra.

Tatiana Martínez tuvo que ser trasladada a un hospital

Una vez que sacaron a la creadora de contenido de su vehículo, los agentes de ICE la sujetaron contra el piso, ejerciendo fuerza hasta que terminó desmayada.

Posteriormente, una ambulancia arribó al lugar de los hechos para trasladarla a un centro de asistencia bajo custodia de las autoridades.

Reacciones a la detención de Tatiana Martínez

La detención generó preocupación entre sus seguidores y otros creadores que realizan contenido similar, quienes consideran que este hecho podría ser un mensaje para aquellas personas que denuncian o informan sobre redadas contra migrantes.

Los mensajes de apoyo a Tatiana Martínez se multiplicaron en redes sociales, donde internautas se solidarizaron con la influencer colombiana.

Se desconoce, hasta el momento, la situación de la creadora de contenido y a qué centro de detención la trasladaron. ICE no ha emitido algún comunicado sobre el caso.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]