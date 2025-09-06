Revelan nombres de 51 migrantes peligrosos detenidos en cárcel de máxima seguridad Luisiana Lockup
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos reveló los nombres y antecedentes de 51 migrantes indocumentados considerados de alta peligrosidad, recluidos en la prisión de máxima seguridad Louisiana Lockup, también conocida como la Penitenciaría Estatal de Luisiana o Prisión de Angola.
De acuerdo con la dependencia, la colaboración con el estado de Luisiana permitirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ampliar el espacio de detención en hasta 416 camas, concentrando a personas extranjeras con condenas graves en esa instalación.
Delitos por los que fueron condenados
Según el DHS, entre los migrantes detenidos en Louisiana Lockup hay:
- 26 condenados por asesinato.
- 8 condenados por violación.
- 8 condenados por explotación sexual de un menor.
- 9 condenados por agresión sexual a un menor.
Migrantes de distintas nacionalidades
Los detenidos son originarios de países como Cuba, El Salvador, Venezuela, Haití, Irak, Irán, Vietnam, China, Rusia, Sudán, Etiopía, Somalia, India y Bielorrusia, entre otros.
Entre los casos destacan condenas por homicidio, violencia doméstica, agresiones sexuales y delitos contra menores.
Lista de los 51 migrantes detenidos en Louisiana Lockup
- Jassin Al-Raash, Irak – condenado por violación.
- Yunpeng An, China – condenado por explotación sexual de un menor.
- Hakim Malak Anyieth, Sudán – condenado por violación.
- Erick Carlos Artiles Ramos, Cuba – condenado por asesinato.
- Yamil Ballate-Martínez, Cuba – condenado por explotación sexual de un menor.
- Félix Bartutis Pérez, Cuba – condenado por asesinato.
- Roberto Betancourt, Venezuela – condenado por asesinato.
- Ricardo Blanco Chomat, Cuba – condenado por asesinato.
- Jorge Cajides-Vegas, Cuba – condenado por agresión sexual, sodomía, agresión a una niña y violencia doméstica.
- Hong Minh Dang, Vietnam – condenado por violación.
- Mahyer Ebrahimizada, Irán – condenado por asesinato.
- Ramón Fernández-Correa, Cuba – condenado por asesinato.
- Elpidio Fuentes Morales, Cuba – condenado por asesinato.
- Luis Gastón-Sánchez, Cuba – condenado por asesinato.
- Daniel González Oropeza, Cuba – condenado por asesinato.
- José González Suárez, Cuba – condenado por asesinato.
- Anton Khoptynskii, Rusia – condenado por explotación sexual de una menor.
- Con Kim, Vietnam – condenado por asesinato.
- Luan Khac Le, Vietnam – condenado por asesinato.
- Jia Le, China – condenado por asesinato.
- Eddy López Jemot, Cuba – condenado por asesinato.
- Reynaldo Luna-Sivila, Cuba – condenado por asesinato.
- Félix Fernando Martínez Rico, Cuba – condenado por violación con arma.
- Ahmed Mohamed Hasim, Somalia – condenado por delito sexual agravado: tocamientos a menores.
- Ibrahim Mohammed, Etiopía – condenado por explotación sexual de una menor.
- Ariochy Moran, Cuba – condenado por delito sexual agravado: tocamientos a menores.
- Robertson Nelson, Haití – condenado por asesinato.
- Kwan Ng, Hong Kong – condenado por delito sexual agravado: tocamientos a menores.
- Sang Nguyen, Vietnam – condenado por violación.
- Minh Nguyen, Vietnam – condenado por delito sexual agravado: tocamientos a menores.
- Aramis Felipe Perdomo Añasco, Cuba – condenado por asesinato.
- Raimundo Poey Marrero, Cuba – condenado por asesinato.
- Carlos Ramírez Martínez, El Salvador – condenado por asesinato.
- Maykel Rodríguez Valladares, Cuba – condenado por delito sexual agravado: tocamientos a menores.
- Francisco Rodríguez-Romero, Cuba – condenado por asesinato.
- Lome Sein, Birmania – condenado por delito sexual agravado: tocamientos a menores.
- Oscar Antonio Serrano Serrano, El Salvador – condenado por asesinato.
- Abdhul Shaik, India – condenado por explotación sexual de una menor.
- Karthickeyan Soundararajan, India – condenado por explotación sexual de una menor.
- Abraham Taddesse, Etiopía – condenado por violación.
- Carlos Tealdi, Argentina – condenado por explotación sexual de una menor.
- Bounmy Thammavongsa, Laos – condenado por violación; la víctima quedó discapacitada.
- Chanh Cong Truong, Vietnam – condenado por delito sexual agravado: tocamientos a menores.
- Osvaldo Valdés Basnuevo, Cuba – condenado por asesinato.
- Boonmee Vang, Laos – condenado por agresión sexual, sodomía, agresión a una niña y violencia doméstica.
- Kayvan Varahram, Irán – condenado por asesinato.
- Humberto Vargas-López, Cuba – condenado por violación.
- Dimas E Vázquez, Cuba – condenado por asesinato.
- Juan Carlos Viera-Guedes, Cuba – condenado por asesinato.
- Rolando Villalta Santos, El Salvador – condenado por asesinato.
- Yahor Zalatarou, Bielorrusia – condenado por explotación sexual de una menor.
Mensaje del DHS
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional señaló que la acción forma parte de la política de reforzar la seguridad en centros penitenciarios y reiteró que los extranjeros condenados por delitos graves no serán admitidos en Estados Unidos.
“El objetivo es garantizar que estas personas cumplan con sus sentencias en condiciones de máxima seguridad y evitar que representen un riesgo para la población”, indicó el funcionario.