Días antes de morir, adolescentes se grabaron haciendo “subway surfing” en NY

GENERANDO AUDIO...

En videos se ve a adolescentes en instalaciones del Metro. Foto: AFP

La Policía de Nueva York continúa investigando la muerte de Zemfira Mukhtarov, de 12 años, y Ebba Morina, de 13, quienes fallecieron tras practicar el peligroso reto “subway surfing” sobre los vagones del metro. Nuevas evidencias muestran que ambas adolescentes ya habían realizado esta actividad días antes del incidente.

Videos difundidos en redes sociales revelan que Zemfira caminó sobre vigas mientras el tren pasaba rápidamente por debajo, y que se recostó en las vías del metro con el convoy pasando sobre ella. Estas grabaciones fueron publicadas el 8 y 13 de septiembre, semanas antes de su muerte el 4 de octubre en Brooklyn.

Videos previos muestran la peligrosidad del “subway surfing”

Reportes indican que la cuenta de TikTok de Ebba Morina muestra a la adolescente escalando el Puente de Brooklyn y recorriendo estaciones de metro vacías junto a sus amigos. En un clip publicado el 18 de julio, Morina se grabó cantando en una plataforma mientras el tren se detenía detrás de ella. Las cuentas de las adolescentes ya fueron dadas de baja.

Estas imágenes dan indicios de que las jóvenes habían practicado subway surfing en varias ocasiones, lo que evidencia la persistencia del reto pese a los riesgos, incluyendo descargas eléctricas y caídas de altura.

Adolescentes fallecieron en Nueva York

Mukhtarov y Morina fueron encontradas alrededor de las 3:10 a. m., sobre la parte superior del último vagón del tren J en Brooklyn, cuando el convoy cruzaba el puente Williamsburg y se aproximaba a la estación Marcy Avenue.

La Policía de Nueva York mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y prevenir futuros incidentes de esta naturaleza.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]