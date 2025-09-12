GENERANDO AUDIO...

Tyler Robinson, responsable del asesinato de Charlie Kirk. Foto: AFP.

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera a conocer hace un par de horas la detención del asesino del político conservador Charlie Kirk, quien era cercano a él, ahora se conoce la identidad del responsable.

Identifican al responsable del asesinato de Charli Kirk

El sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk el pasado miércoles 10 de septiembre durante un evento de Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, ha sido identificado como Tyler Robinson, un jóven de 22 años.

Autoridades informaron que Robinson habría confesado o insinuado su participación a un familiar, quien notificó a las autoridades tras comunicarse con un amigo de la familia.

Gobernador de Utah revela cómo fue la detención

El gobernador de Utah, Spencer Cox, informó que la detención de Tyler Robinson se dio durante la noche de ayer, 11 de septiembre.

“Lo atrapamos. La noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington con información de que Robinson les había confesado o insinuado haber cometido el incidente”, indicó Cox.

Arma utilizada contra Charlie Kirk y evidencias

Investigadores hallaron un rifle Mauser calibre .30-06, presumiblemente utilizado en el homicidio. Además, se recuperaron casquillos con mensajes grabados, entre ellos “Hey fascist, catch” y referencias a la canción antifascista “Bella Ciao“.

Asimismo, se inspeccionaron mensajes en la plataforma Discord, donde Robinson habría hablado sobre acceder a un rifle desde un punto de entrega.

Ubicación, persecución y detención

El disparo que acabó con la vida de Charlie Kirk se efectuó desde un edificio ubicado aproximadamente 180 metros del escenario del evento.

Tras más de 30 horas de búsqueda, Tyler Robinson fue detenido en el condado de Washington, Utah. Es importante señalar que el padre del sospechoso participó en los esfuerzos que llevaron a su entrega a las autoridades.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]