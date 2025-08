Donald Trump amenaza con tomar el control de Washington D. C. por violencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que el Gobierno federal podría tomar el control de Washington D. C., debido a los altos niveles de violencia en la capital del país.

El mensaje fue difundido en su red social Truth Social, donde se refirió a los crímenes cometidos por menores como “inaceptables”.

“La delincuencia en Washington D. C. está totalmente fuera de control. Jóvenes y pandilleros locales, algunos de tan sólo 14, 15 y 16 años, atacan, asaltan, mutilan y disparan indiscriminadamente a ciudadanos inocentes, sabiendo que serán liberados casi de inmediato”, escribió el mandatario.

Además, dijo que no le temen a las fuerzas del orden porque saben que nunca les pasa nada, por lo que es necesario cambiar la ley en Washington D. C. para procesar a estos menores como adultos y encarcelarlos durante un largo periodo, a partir de los 14 años.

“La víctima más reciente fue golpeada sin piedad por matones locales. Washington D. C. debe ser un lugar seguro, limpio y hermoso para todos los estadounidenses y, sobre todo, para que el mundo lo vea. Si Washington D. C. no se organiza y rápidamente, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad, gobernarla como debe ser y advertir a los criminales que ya no se saldrán con la suya”, afirmó.

Aunque D.C. tiene autonomía limitada, el Congreso y el presidente pueden intervenir en su Gobierno bajo ciertas condiciones.

“Quizás debería haberse hecho hace mucho tiempo, así este joven increíble, y tantos otros, no habrían tenido que sufrir los horrores de los crímenes violentos. Si esto continúa, ejerceré mis poderes y federalizaré esta ciudad. ¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!”, finalizó Trump.

La publicación del mandatario estadounidense tiene la foto de un hombre ensangrentado en la calle que, de acuerdo con versiones que circulan en redes sociales, se trata de Edward Coristine, quien fue atacada violentamente el domingo por la noche.

Coristine, afiliado de DOGE, fue agredido en un intento de robo de auto en Washington D. C., sufriendo lesiones, incluida una conmoción cerebral. La policía arrestó a dos menores; sin embargo, Elon Musk contó en su cuenta de X que fue por defender a una mujer de “ocho hombres negros”.

A few days ago, a gang of about a dozen young men tried to assault a woman in her car at night in DC.



A @Doge team member saw what was happening, ran to defend her and was severely beaten to the point of concussion, but he saved her.



It is time to federalize DC. pic.twitter.com/RPHKj7J3ti