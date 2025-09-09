GENERANDO AUDIO...

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

En medio de la polémica por un presunto mensaje del presidente Donald Trump a Jeffrey Epstein, protagonista de un gran escándalo sexual, la Casa Blanca se declaró favorable a recurrir a expertos en grafología para examinar si las firmas atribuidas al mandatario estadounidense.

“Por supuesto que lo apoyaremos”, respondió la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa, ante la pregunta sobre un posible recurso a grafólogos.

La polémica por el presunto mensaje de Trump a Jeffrey Epstein

Desde hace unos días, comenzó a circular una carta, presuntamente firmada por Donald Trump a Jeffrey Epstein. La existencia fue revelada en julio por el Wall Street Journal, y sacudió a Washington.

Sin embargo, desde la Casa Blanca se negó que ese presunto texto hubiera sido realizado por el presidente republicano.

“El presidente tiene una de las firmas más conocidas del mundo, y así ha sido desde hace muchísimos años. El presidente no escribió esa carta. No firmó esa carta. Por eso, su equipo jurídico ha demandado al Wall Street Journal y seguirá haciéndolo”, afirmó Karoline Leavitt

¿Cómo es la supuesta carta de Trump a Epstein?

Esa carta, escrita para Jeffrey Epstein con motivo de su cumpleaños en 2003 y atribuida a Donald Trump, fue hecha pública el lunes.

En ella aparece un esbozo de un busto femenino, con un intercambio, presuntamente, entre Jeffrey Epstein y Donald Trump, entonces dos conocidos rostros de la jet set neoyorquina.

Una firma que parece ser la del presidente estadounidense figura al pie del texto, en el lugar del pubis de la mujer dibujada.

“Feliz cumpleaños. Que cada día sea otro maravilloso secreto”, concluye el texto mecanografiado.

El caso Epstein envenena desde hace muchas semanas la presidencia de Donald Trump, en particular entre su base partidista más fiel, que se nutre de teorías conspirativas según las cuales Jeffrey Epstein habría sido asesinado para impedirle implicar a personalidades de primer plano, y reprocha al presidente republicano la falta de transparencia en la gestión de este caso.

Epstein murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado por delitos sexuales.