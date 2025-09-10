Donald Trump confirma muerte de Charlie Kirk, activista cercano a él

GENERANDO AUDIO...

Charlie Kirk. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del activista conservador Charlie Kirk luego de ser baleado en una universidad estadounidense. A través de su red social, el republicano dio a conocer la noticia tras haber pedido oraciones por la salud del hombre de 31 años que era cercano a él.

En su mensaje, Donald Trump externó sus condolencias a la familia de Charlie Kirk.

“El gran, e incluso legendario Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, publicó Trump en su red Truth Social.

¿Cómo fue el ataque contra Charlie Kirk?

Kirk se encontraba en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando se produjo el incidente, señalaron CNN y Fox News.

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.