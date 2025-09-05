Trump convierte al Departamento de Defensa en Departamento de Guerra

| Reuters | AFP | Uno TV

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambiará el nombre del Departamento de Seguridad a Departamento de Guerra, según reportes. Se espera que sea el viernes cuando el mandatario republicano firme un decreto para la modificación del nombre de la dependencia.

El decreto busca “restaurar el nombre histórico” de esa cartera y ordena al secretario tomar todas las medidas necesarias para “cambiar permanentemente el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra“, según informó la Casa Blanca en un documento proporcionado a la AFP.

¿Cuándo se hará el cambio a Departamento de Guerra?

Según reportes, el viernes será cuando el presidente de Donald Trump firme el decreto para cambiar el nombre al Departamento de Defensa, pasando a Departamento de Guerra, el nombre con el que surgió la institución.

De departamento de Defensa a Departamento de Guerra

Si bien la propuesta de Donald Trump ha causado polémica, no sería la primera vez que el hoy Departamento de Defensa, lleva el nombre de Departamento de Guerra tras su creación el 7 de agosto de 1789.

“El Congreso establece el Departamento de Guerra a nivel de gabinete para supervisar la operación y el mantenimiento del Ejército, la Armada y el Cuerpo de Marines”, destaca la página del Departamento de Defensa.

A lo largo de su historia, el Departamento ha tenido varios nombres. Por ejemplo, se le conoció también como Establecimiento Militar Nacional hasta el 10 de agosto de 1949, cuando se modifica la Ley de Seguridad Nacional, dándole el nombre de Departamento de Defensa.

Por lo que, el nombre de Departamento de Guerrera sería restablecer el primer nombre del Departamento de Seguridad de Estados Unidos.