Trump designa al movimiento Antifa como “organización terrorista interna”

GENERANDO AUDIO...

Antifa. Foto: AFP

El presidente Donald Trump designó oficialmente al movimiento Antifa como “organización terrorista interna”. La decisión del mandatario contra la red difusa de activistas de izquierda radical, que se declaran antifascistas, se da un día después de una ceremonia en memoria del asesinado activista ultraconservador Charlie Kirk.

“Debido al patrón de violencia política diseñado para reprimir la actividad política legal y obstruir el Estado de derecho, designo a Antifa como ‘organización terrorista interna'”, señala la orden ejecutiva firmada por el mandatario.

Hace unos días, el presidente de Estados Unidos adelantaba sus acciones oficiales y destacó que recomendaría “encarecidamente” que se investigue con los “más altos estándares y prácticas legales” a quienes financian la organización.

Desde 2020, Trump había planteado la idea ante las violentas protestas en todo el país tras el asesinato policial de George Floyd en Mineápolis. En ese momento, los expertos legales dijeron que tal medida carecía de base legal, por lo que sería difícil de ejecutar y planteaba preocupaciones sobre la libertad de expresión, dado que la suscripción a una ideología generalmente no se considera criminal.

¿Qué es Antifa, designada como organización terrorista interna por Trump?

Antifa es un movimiento ideológico poco organizado, sin una estructura de liderazgo o jerarquía claras, según los expertos. El nombre del movimiento es la abreviatura de “antifascista”.

Hasta donde se sabe, Antifa es un término generalmente asociado con un sector marginal de la extrema izquierda y utilizado a menudo por la derecha y la extrema derecha en relación con la violencia durante las protestas.

[TE PUEDE INTERESAR: Seis cárteles mexicanos son designados como terroristas por Estados Unidos]

El movimiento habría tenido sus orígenes entre la década de los 20 y los 30 contra los fascistas europeos, según la BBC. Aunque se creía que para la década de los 2000 el movimiento había desaparecido en Estados Unidos, fue con la aparición de Donald Trump en el ámbito político que habría resurgido. Es decir, reapareció en 2016 con la primera elección en la que participaba el republicano.

Antifa se caracteriza por el uso de la fuerza, por lo que llegan a incurrir en violencia contra sus contrarios, según reportes.