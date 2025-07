Trump ve 50% de probabilidad de acuerdo comercial con la UE

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump. Foto: AFP

Donald Trump afirmó que hay una probabilidad de “50/50” de alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) antes de que expire el plazo este 1 de agosto, y amenazó con aranceles del 30% si fracasan las negociaciones con Estados Unidos.

“Yo diría que tenemos un 50/50 de posibilidades, quizá menos, pero un 50/50 de posibilidades de llegar a un acuerdo con la UE”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir a Escocia.

El presidente de Estados Unidos afirmó que trabajan “con diligencia” con la Unión Europea, pero dijo que el bloque “abarca una vasta extensión de territorio y muchos países”.

Trump amenazó a decenas de socios comerciales de Estados Unidos con nuevas tarifas aduaneras a partir del 1 de agosto si fracasan las negociaciones. Hasta ahora, sólo anunció acuerdos con Japón, Filipinas, el Reino Unido, Vietnam e Indonesia.

En busca de avances, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que se reunirá con Trump el domingo en Escocia “para hablar sobre las relaciones comerciales transatlánticas” para “mantenerlas fuertes”.

La UE y Estados Unidos llevan a cabo negociaciones, con altibajos, para evitar una guerra comercial con importantes repercusiones.

Estados Unidos, en negociaciones con otros países

Antes de partir hacia Escocia, Trump también abordó las negociaciones con otros socios comerciales importantes.

“Tenemos el borrador del acuerdo con China”, aseguró.

Delegaciones de China y de Estados Unidos se reunirán la próxima semana en Estocolmo para una tercera ronda de conversaciones arancelarias.

Pero Trump es más crítico con Canadá, vecino del norte, al que amenaza con un arancel del 35%.

“Hasta ahora no hemos tenido mucha suerte con Canadá. Creo que Canadá podría ser uno de esos países que sencillamente tenga que pagar los aranceles. No tenemos un acuerdo con Canadá. Realmente no nos hemos centrado en ello”, informó el presidente estadounidense.

En América Latina, Estados Unidos impondría un 30% a México y un 50% a Brasil, en este caso sobre todo en protesta contra el juicio del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por un presunto intento golpista en 2022.

Muchos economistas consideran los aranceles un lastre para el crecimiento mundial y un factor inflacionario en Estados Unidos.