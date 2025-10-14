GENERANDO AUDIO...

Trump asegura que la fotografía en Time merece ser denunciada. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su descontento por la portada de la revista Time en la que aparece tras el alto al fuego entre Israel y Hamás, aunque reconoció que el artículo era favorable. Sin embargo, criticó la fotografía elegida porque, según él, no muestra su pelo.

Trump critica su portada en Time

La imagen utilizada por la publicación muestra un primer plano contrapicado en el que el reflejo del sol genera un halo blanco sobre la cabeza del mandatario estadounidense, lo que ha provocado su molestia.

“La revista Time ha escrito un artículo bastante bueno sobre mí, pero la foto es quizás la peor de todos los tiempos”, escribió Trump en su red social Truth Social, donde también compartió su reacción ante la edición más reciente de la revista.

Trump se queja de cómo fue retratado

El mandatario republicano señaló que la revista “hizo desaparecer” su pelo para añadir “algo flotando sobre” su cabeza “que parece una corona flotante, pero extremadamente pequeña. ¡Realmente extraño!”.

Además, Trump explicó su desagrado con el ángulo de la fotografía: “Nunca me ha gustado que me fotografíen desde ángulos bajos, pero esta es una foto muy mala y merece ser denunciada”.

¿Por qué Trump aparece en la portada de Time?

La revista Time publicó la imagen como parte de un reportaje centrado en el papel del presidente estadounidense tras el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, alcanzado la semana pasada. En la edición, el medio destacó la influencia política de Trump en los recientes acontecimientos internacionales, aunque la controversia se centró en la fotografía de portada y no en el contenido del texto.

Hasta el momento, Time no ha emitido comentarios sobre las declaraciones del mandatario. La imagen sigue circulando ampliamente en redes sociales, generando debate entre usuarios y seguidores del presidente.