Donald Trump impone pago de 100 mil dólares a visas de trabajo H-1B

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump. Foto: Reuters

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer un pago obligatorio de 100 mil dólares para las visas de trabajo H-1B. Desde el despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos oficializó la nueva tasa de solicitud, que aumentó considerablemente, pues se pagaba, mil dólares.

El presidente republicano informó que las empresas que quieran contratar a trabajadores extranjeros muy cualificados mediante la visa H-1B, como los del sector de alta tecnología, deberán pagar cada año 100 mil dólares, en lugar de los mil dólares actuales.

¿Qué son las visas H-1B y a quién benefician?

El programa de visa H-1B está reservado a personas empleadas en profesiones especializadas, con frecuencia en el campo de la tecnología. Puede tratarse de ingenieros informáticos, directores de programas tecnológicos y otros profesionales de las tecnologías de la información.

Las visas H-1B tienen una duración determinada, inicialmente de tres años, prorrogables hasta seis años, para extranjeros patrocinados por un empleador.

Las grandes empresas tecnológicas dependen de trabajadores, principalmente de India, que se trasladan a Estados Unidos o viajan entre ambos países.

Empresarios del sector tecnológico, Elon Musk, quien fuera uno de los hombres cercanos a Trump, han advertido contra la focalización de las visas H-1B, argumentando que Estados Unidos no cuenta con suficiente talento local para cubrir vacantes importantes en el sector tecnológico.

Empresas como Amazon tenía más de 10 mil visados H-1B aprobados en 2025, mientras que Microsoft y Meta Platforms tenían más de 5 mil visados H-1B aprobados cada uno, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Los detractores de los visados sostienen que las empresas utilizan a los trabajadores con visas H-1B para suprimir salarios y pasar por alto a estadounidenses para puestos de trabajo para los que, de otro modo, podrían estar cualificados.

India fue el mayor beneficiario de visas H-1B el año pasado, con un 71% de los beneficiarios aprobados, mientras que China ocupó un distante segundo lugar, con un 11.7%, según datos del Gobierno.