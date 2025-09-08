GENERANDO AUDIO...

Donald Trump. Foto: AFP

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, negó que el supuesto mensaje del presidente Donald Trump dirigido al delincuente sexual Jeffrey Epstein sea real. A través de su cuenta de X, acusó el uso de noticias falsas contra el mandatario estadounidense.

“La última pieza publicada por el Wall Street Journal demuestra que toda esta historia de la “Tarjeta de cumpleaños” es falsa. Como he dicho todo el tiempo, está muy claro que el presidente Trump no dibujó este dibujo, y no lo firmó. El equipo legal del presidente Trump continuará persiguiendo agresivamente el litigio… ¡Esto es NOTICIAS FALSAS para perpetuar el engaño de Epstein de los demócratas!”, escribió Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca

El supuesto mensaje de Trump a Jeffrey Epstein

Legisladores demócratas de Estados Unidos publicaron una supuesta nota de cumpleaños enviada por Donald Trump en 2003 al delincuente sexual Jeffrey Epstein, que contiene un dibujo de la silueta de una mujer desnuda, después de que el presidente negara la existencia de la misiva.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, instancia que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre el fallecido financista, publicaron la carta en redes sociales después de que fuera entregada por los administradores del patrimonio de Epstein.

[TE PUEDE INTERESAR: Víctimas de Epstein impulsan lista de nombres ligados a red de abusos]

La nota fue escrita dentro del dibujo del contorno de una mujer desnuda, está firmada por Trump y supuestamente es parte de un libro de cartas de los amigos de Epstein, que fue compilado por su exsocia, Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de 20 años de prisión, con ocasión de su cumpleaños 50.

El presidente republicano, de 79 años, demandó por 10.000 millones de dólares al diario Wall Street Journal después que éste informó primero sobre la existencia de la carta, insistiendo en que él nunca la envió.

Trump fue amigo de Epstein y, según The Wall Street Journal, el nombre del presidente figuraba entre los cientos encontrados durante una revisión del Departamento de Justicia de los archivos de Epstein, aunque no se hallaron pruebas de irregularidades.