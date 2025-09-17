GENERANDO AUDIO...

Donald Trump fue recibido por el rey Carlos III. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado de su esposa Melania Trump, llegó este miércoles al castillo de Windsor, en el marco de su visita oficial a Reino Unido. La pareja presidencial fue recibida por los reyes de Inglaterra y los príncipes de Gales, en lo que constituye la primera jornada de su visita de Estado.

El arribo se produjo alrededor de las 12:15 hora local, cuando el helicóptero Marine One aterrizó en el recinto real. De acuerdo con lo previsto, se llevó a cabo una ceremonia de gran magnitud en honor al mandatario estadounidense, quien se convierte en el único presidente de su país en realizar una segunda visita oficial al Reino Unido.

Los príncipes de Gales, Catalina y Guillermo, también recibieron a Trump. Foto: AFP

Trump se encuentra con protestas en su visita a Reino Unido

Pese a su alejamiento de Londres, varias decenas de manifestantes, con pancartas anti Trump y coreando consignas, se concentraron el martes en una calle principal cercana al castillo de Windsor.

“Qué vergüenza para el gobierno, haber invitado al dictador Trump“, rezaba una pancarta.

Por su parte, la ciudadana Helen, quien prefirió no dar su apellido expresó: “Trump es un líder terrible y no lo queremos en nuestro país”.

Manifestaciones en Londres por la presencia de Trump en Reino Unido. Fotos: AFP

El martes, el grupo “Dirigidos por burros”, que exige responsabilidades a políticos con campañas a menudo humorísticas, proyectó imágenes de Trump y el criminal sexual Jeffrey Epstein en una torre de Windsor.

El caso Epstein lleva semanas empañando la presidencia de Trump, que fue durante mucho tiempo amigo íntimo del financiero.

Además, una manifestación para protestar contra la presencia de Trump en Reino Unido está convocada en Londres y será vigilada por más de mil 600 policías.

