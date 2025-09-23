Dos millones de migrantes han abandonado el país: Gobierno de EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

EE.UU. asegura que dos millones de migrantes han abandonado el país- Foto: AFP.

El Gobierno de Estados Unidos informó que alrededor de dos millones de migrantes ilegales abandonaron el país, ya sea por deportación o de manera voluntaria, desde que Donald Trump asumió la presidencia a finales de enero.

Dos millones de migrantes fuera de EE.UU. en 250 días, según DHS

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detalló que en menos de 250 días, aproximadamente 1.6 millones de personas optaron por la autodeportación y más de 400 mil fueron deportadas por las autoridades.

Según el comunicado, el DHS implementó una aplicación telefónica que permite a los migrantes ilegales en Estados Unidos registrarse para abandonar el país de manera voluntaria. Esta herramienta fue modificada a partir de la creada en la administración de Joe Biden, que originalmente estaba dirigida a solicitantes de asilo.

Migrantes y autodeportaciones en Estados Unidos

El DHS no precisó en su informe el método de contabilización de las autodeportaciones. Sin embargo, destacó que durante cuatro meses consecutivos la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no ha liberado a ningún inmigrante ilegal dentro del territorio estadounidense.

Aumentan operativos del ICE contra migrantes ilegales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que planea casi duplicar su personal tras recibir más de 150 mil solicitudes de empleo. La agencia realiza redadas en distintas regiones del país, acciones que han generado manifestaciones de organizaciones de defensa de los migrantes y de gobernadores demócratas.

La lucha contra la inmigración ilegal se mantiene como una de las prioridades en el segundo mandato de Donald Trump, según el comunicado del DHS.

