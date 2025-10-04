GENERANDO AUDIO...

Los manifestantes obstruyeron un operativo en Chicago. Foto: X | ICEgov

Imágenes de dron difundidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) muestran a manifestantes anti-ICE obstruyendo las labores de oficiales y agentes durante la Operación Midway Blitz realizada la semana pasada en Chicago.

El material, compartido por ICE en redes sociales, capta el momento en que varias personas bloquean las acciones del personal federal durante el operativo. “Imágenes de un dron de ICE muestran a manifestantes anti-ICE obstruyendo los deberes de nuestros oficiales y agentes durante la Operación Midway Blitz la semana pasada en Chicago”, indicó la agencia.

Manifestantes obstruyen operativo federal en Chicago

Según la información difundida, los hechos ocurrieron mientras el personal intentaba proteger la propiedad federal durante la operación. En el video, se observa a uno de los manifestantes —quien había llamado la atención días antes por portar un atuendo de superhéroe— levantar una bomba de gas lacrimógeno y lanzarla hacia los oficiales.

ICE precisó que el individuo fue arrestado y acusado, sin ofrecer más detalles sobre los cargos presentados o su identidad.

Operación Midway Blitz

La Operación Midway Blitz formó parte de un despliegue de ICE en la ciudad de Chicago y sus alrededores. Aunque la agencia no ha especificado el número total de detenciones realizadas, el operativo incluyó acciones para proteger instalaciones federales y garantizar la seguridad del personal involucrado.

El video se suma a una serie de materiales que ICE ha publicado en semanas recientes sobre manifestaciones y operativos en distintos puntos del país, con el objetivo —según la agencia— de documentar las intervenciones de sus agentes ante actos que obstruyan sus funciones oficiales.

