La secretaria de Agricultura de EE. UU., Brooke L. Rollins, inauguró una nueva instalación de dispersión de moscas estériles del gusano barrenador del ganad en South Texas, acompañada del anuncio de un plan federal de cinco frentes para combatir esta peligrosa plaga.

La instalación, con una inversión de 8.5 millones de dólares, se construirá en la base aérea de Moore y tendrá un papel clave en frenar el avance del parásito desde México hacia territorio estadounidense.

Aunque el gusano barrenador fue erradicado de EE. UU. hace décadas, recientes brotes en los estados mexicanos de Oaxaca y Veracruz, a solo 700 millas de la frontera, encendieron las alarmas. El pasado 11 de mayo, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) suspendió temporalmente la importación de ganado bovino, equino y bisontes desde México a través de los puertos fronterizos.

“Hemos derrotado antes al gusano barrenador y lo haremos de nuevo. Vamos a usar todos los recursos disponibles para proteger nuestra industria ganadera y nuestro suministro alimentario”, declaró Rollins.

