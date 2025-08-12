GENERANDO AUDIO...

Empresarios habrían sobornado a Pemex.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una acusación formal contra Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, dos empresarios mexicanos residentes en Texas, señalados de pagar sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP) para obtener y retener contratos millonarios.

Según la investigación, los acusados —ambos residentes legales permanentes en EE. UU.— habrían manipulado procesos de licitación mediante pagos en efectivo, artículos de lujo de marcas como Louis Vuitton y relojes Hublot, así como otras dádivas, con el objetivo de favorecer a empresas vinculadas con Rovirosa.

Sobornos millonarios y vínculos con el crimen organizado

Los documentos judiciales detallan que entre 2019 y 2021 se habrían entregado al menos 150,000 dólares en sobornos a tres funcionarios de Pemex y PEP. A cambio, estas empresas obtuvieron contratos valuados en 2.5 millones de dólares.

Además, la acusación señala que Rovirosa tendría presuntos vínculos con miembros de cárteles mexicanos, lo que añade un matiz criminal al caso que involucra corrupción y crimen organizado en el sector energético.

Cargos y situación legal de los acusados

Ambos enfrentan un cargo por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres cargos por violaciones sustanciales a la misma ley. Cada cargo conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.

Tras su arresto, Rovirosa compareció ante un juez federal en Texas, mientras que Ávila permanece prófugo. El FBI y el HSI encabezan la investigación con el apoyo de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

“Un mensaje claro contra la corrupción”

“Esta acusación formal debe transmitir un mensaje claro: la División Penal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”, advirtió Matthew R. Galeotti, Fiscal General Adjunto Interino del Departamento de Justicia.

De acuerdo con el comunicado, la investigación forma parte de los esfuerzos del Gobierno estadounidense para aplicar estrictamente la FCPA y combatir prácticas corruptas que afectan la competencia internacional y los recursos públicos.

