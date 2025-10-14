GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La Embajada de Estados Unidos en México advirtió que las personas deportadas que intenten reingresar ilegalmente al país enfrentan penas de hasta 20 años de prisión, dependiendo del tipo de delito previo. El mensaje forma parte de la campaña informativa #NiLoIntentes, difundida en redes sociales.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la representación diplomática señaló que Estados Unidos está arrestando a migrantes deportados que cruzan nuevamente de forma ilegal, e hizo énfasis en las severas sanciones que contempla la ley migratoria estadounidense:

Hasta 2 años de cárcel por reingreso ilegal

de cárcel por reingreso ilegal Hasta 10 años si la deportación fue por cometer un delito grave

si la deportación fue por cometer un delito grave Hasta 20 años si el delito grave tuvo agravantes, como violencia o reincidencia

“Reingresar ilegalmente a los EE. UU. después de haber sido deportado tiene graves consecuencias legales, incluida la cárcel. Ni lo intentes; fracasarás y podrías terminar en prisión”, señala el mensaje de la embajada.

Proceso de deportación y detención

La deportación es el procedimiento mediante el cual el gobierno estadounidense expulsa del país a un ciudadano extranjero que no cumple con sus leyes.

Entre las causas más comunes están:

Ingreso sin autorización

Violación de leyes migratorias o criminales

Incumplimiento de condiciones de visa

Riesgo para la seguridad pública

Los migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueden permanecer en centros de detención hasta su audiencia ante la Corte de Inmigración o hasta el día de su deportación.

Apelaciones y salida voluntaria

En algunos casos, los extranjeros pueden apelar la orden de deportación o solicitar una salida voluntaria, que les permite regresar a su país sin antecedentes de expulsión forzada.

Quienes consideren que sus derechos civiles fueron violados durante el proceso pueden presentar una queja ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El Gobierno estadounidense también cuenta con el programa Rapid REPAT, que permite a reclusos extranjeros repatriarse antes de cumplir su sentencia completa si aceptan salir del país voluntariamente.