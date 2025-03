GENERANDO AUDIO...

Trump amenaza a Venezuela. Fotos: AFP

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió este martes que Estados Unidos impondrá “nuevas sanciones duras” contra Venezuela si el Gobierno de Nicolás Maduro no acepta “un flujo constante de vuelos de deportación” de migrantes venezolanos.

“Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados desde Estados Unidos. Éste no es un tema de debate ni negociación. Tampoco merece recompensa alguna”, declaró el funcionario en la red social X.

EE. UU. endurece su postura migratoria contra Venezuela

El gobierno de Donald Trump mantiene una política estricta de expulsión de migrantes en situación irregular, exigiendo que los países involucrados colaboren con la repatriación. Para este propósito, el presidente republicano envió a Caracas a su enviado especial, Richard Grenell, con el objetivo de negociar la devolución de ciudadanos venezolanos.

Sin embargo, tras lo que la administración del presidente de EE. UU. consideró un incumplimiento en el ritmo de vuelos “acordado”, el Gobierno revocó la licencia de la petrolera Chevron para operar en Venezuela como medida de presión.

Tensión creciente y medidas extremas

La crisis escaló aún más este fin de semana, cuando Trump decidió invocar una ley de guerra de 1798 para justificar acciones contra la pandilla venezolana Tren de Aragua.

Como parte de estas medidas, 238 venezolanos fueron trasladados en aviones a El Salvador, donde los mandaron a una megacárcel.

Maduro responde y denuncia persecución

El presidente venezolano Nicolás Maduro calificó la decisión de Trump como “anacrónica”, denunciando que los migrantes fueron tratados injustamente.

“Estos migrantes venezolanos, que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas (…), que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos”.

El mandatario insistió en que los migrantes venezolanos no deben ser criminalizados: “No son terroristas, no son delincuentes, no son asesinos, nuestros migrantes son gente de bien”, enfatizó.

La disputa entre Estados Unidos y Venezuela se sigue intensificando, con sanciones en el horizonte y medidas de deportación que afectan a miles de ciudadanos venezolanos.