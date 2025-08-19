GENERANDO AUDIO...

Derivados de acero y aluminio tendrán aranceles. Foto: AFP

Estados Unidos amplió el alcance de los aranceles al acero y aluminio, medida que desde este martes aplica a más de 400 productos que contienen estos materiales, de acuerdo con el Departamento de Comercio.

La decisión implica que el arancel del 50% impuesto previamente por el presidente Donald Trump se aplicará también a mercancías derivadas que utilizan acero y aluminio, lo que impacta sectores como la maquinaria pesada, el transporte y bienes de consumo.

Más de 400 mercancías, bajo nuevos aranceles

La Oficina de Industria y Seguridad informó que fueron añadidos 407 tipos de mercancías a las listas de artículos considerados “productos derivados” del acero y el aluminio. Entre ellos se encuentran turbinas de viento y sus componentes, grúas móviles, bulldozers, vagones, muebles, compresores y bombas.

La notificación con los cambios fue publicada este martes en el Registro Federal, con el argumento de que la medida busca “cerrar vías para la evasión” de los aranceles, según explicó Jeffrey Kessler, subsecretario de Comercio para la Industria y la Seguridad.

Antecedentes de la política arancelaria de Trump

Desde su regreso a la Presidencia, Trump ha impuesto un arancel del 10% a casi todos los socios comerciales de EE. UU., además de gravámenes más altos para economías como la Unión Europea y Japón.

En el caso del acero y aluminio, el mandatario determinó inicialmente un arancel del 25%, que en junio fue duplicado al 50%. Aunque hasta ahora el impacto en los precios al consumidor ha sido limitado, analistas advierten que los costos adicionales podrían trasladarse en mayor medida en los próximos meses.

Impacto económico y proyecciones

Algunas empresas han respondido adelantando compras de productos antes de la entrada en vigor de los aranceles o absorbiendo parte del incremento en los costos. Sin embargo, especialistas consideran que los importadores y minoristas no podrán sostener esta estrategia por tiempo indefinido, lo que eventualmente derivará en aumentos de precios para los consumidores.

Economistas consultados han advertido que, si bien el efecto inflacionario podría ser temporal, existe el riesgo de que se convierta en un factor más persistente en la economía estadounidense.

