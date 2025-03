EE.UU. anuncia expansión del muro en la frontera con México; construirán 11 kilómetros

Este domingo, 16 de marzo, el Gobierno de Estados Unidos anunció la expansión del muro en la frontera con México. La noticia la dio a conocer Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de aquel país, mediante un video difundido en su cuenta de X (antes Twitter).

La funcionaria explicó en un breve video que se encuentra en el estado de Arizona y mencionó que a partir de hoy comenzará la construcción de 7 nuevas millas (aproximadamente 11.2 kilómetros) para continuar con el proyecto del muro en la frontera, propuesto por Donald Trump, presidente de EE.UU.

“Estoy aquí, en Arizona. Justo en este punto pueden ver donde el muro de la frontera termina. A partir de hoy comenzamos con la construcción de 7 nuevas millas. Vamos a seguir (trabajando) para hacer a América segura otra vez”, mencionó Kristi Noem.

Announcing today – we’re building 7 more miles of wall.



Make America Safe Again! pic.twitter.com/JyVgxrzSZY