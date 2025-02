El Consulado de Estados Unidos en Nogales, Sonora, informó que las autoridades fronterizas incautaron 42 armas tipo rifle modelo AK47 que transportaba un camión de carga antes de ingresar a México.

La oficina del Gobierno informó que el decomiso se realizó el pasado 17 de febrero gracias al trabajo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Huge weapons cache! On Feb. 17, CBP officers working outbound operations at the Nogales POE stopped a cargo truck prior to entering MX and discovered 42 AK47 rifles. These powerful weapons were likely headed to the cartels to protect their illicit fentanyl labs. Excellent work! pic.twitter.com/qH8Y0c1gPt