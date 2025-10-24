GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Fuerzas estadounidenses atacaron durante la noche una presunta narcolancha en aguas del Caribe, con un balance de seis muertos, informó este viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Según las autoridades, la embarcación operaba para el cártel Tren de Aragua.

Versión oficial y contexto del operativo

En un mensaje publicado en X, Pete Hegseth afirmó que “nuestros servicios de inteligencia sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos” y precisó que el hecho ocurrió en aguas internacionales.

El jefe del Pentágono añadió: “Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda”, en alusión al criterio con que, aseguró, fueron atacados los sospechosos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Víctimas y presunta vinculación con el crimen organizado

El ataque dejó un saldo de seis muertos; las autoridades estadounidenses sostienen que la lancha estaba vinculada al cártel Tren de Aragua, que opera en la región caribeña. Las fuerzas involucradas señalaron que contaban con inteligencia que respaldaba la identificación de la embarcación como un objetivo vinculado al narcotráfico.