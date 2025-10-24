EE. UU. ataca presunta narcolancha en el Caribe; jefe del Pentágono confirma seis muertos

| 07:38 | Benell Cortés | AFP
EEUU ataca narcolancha en el Caribe: seis muertos y vínculo con Tren de Aragua
Foto: AFP

Fuerzas estadounidenses atacaron durante la noche una presunta narcolancha en aguas del Caribe, con un balance de seis muertos, informó este viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Según las autoridades, la embarcación operaba para el cártel Tren de Aragua.

Versión oficial y contexto del operativo

En un mensaje publicado en X, Pete Hegseth afirmó que “nuestros servicios de inteligencia sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos” y precisó que el hecho ocurrió en aguas internacionales.

El jefe del Pentágono añadió: “Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda”, en alusión al criterio con que, aseguró, fueron atacados los sospechosos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Víctimas y presunta vinculación con el crimen organizado

El ataque dejó un saldo de seis muertos; las autoridades estadounidenses sostienen que la lancha estaba vinculada al cártel Tren de Aragua, que opera en la región caribeña. Las fuerzas involucradas señalaron que contaban con inteligencia que respaldaba la identificación de la embarcación como un objetivo vinculado al narcotráfico.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Trump rompe con Canadá tras escándalo por video falso de Ronald Reagan

Estados Unidos

Trump rompe con Canadá tras escándalo por video falso de Ronald Reagan

Trump sostiene que México está dirigido por los cárteles

Estados Unidos

Trump sostiene que México está dirigido por los cárteles

Migración recurre a drones para detectar presencia de migrantes en Chicago

Estados Unidos

Migración recurre a drones para detectar presencia de migrantes en Chicago

“Ni siquiera usted ha de creer sus mentiras”: Landau a Díaz-Canel sobre bloqueo de EE.UU. a Cuba

Estados Unidos

“Ni siquiera usted ha de creer sus mentiras”: Landau a Díaz-Canel sobre bloqueo de EE.UU. a Cuba

Etiquetas: