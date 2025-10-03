GENERANDO AUDIO...

Jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Foto: Reuters.

Estados Unidos informó sobre un nuevo ataque en el Caribe frente a la costa de Venezuela contra una presunta narcolancha, que dejó un saldo de cuatro muertos, según reportó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, a través de la red X.

El ataque, dirigido bajo órdenes del presidente Donald Trump, se realizó contra una embarcación que transportaba cantidades de narcóticos con destino a Estados Unidos.

En el video divulgado por el Pentágono se observa la narcolancha navegando a alta velocidad y posteriormente siendo destruida. Según el secretario de Guerra, los fallecidos eran “narcoterroristas” a bordo de la embarcación.

Detalles del ataque en el Caribe

El ataque se efectuó en aguas internacionales, frente a la costa venezolana, y forma parte del quinto operativo de Estados Unidos en la región, de acuerdo con información del propio presidente Trump. Hasta el momento, el saldo total de estas operaciones sería de al menos 21 muertos.

El Pentágono señaló que los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación estaba involucrada en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos. “Estos ataques continuarán hasta que cesen las agresiones contra el pueblo estadounidense”, afirmó Hegseth.

Reacciones y movilización en Venezuela

Los ataques han provocado la movilización militar y de milicias progubernamentales en Venezuela. Caracas denunció que varios cazas estadounidenses realizaron una incursión en su espacio aéreo y considera la presencia militar de EE.UU. como una amenaza militar.

El presidente Nicolás Maduro anunció que está listo un decreto para declarar un estado de conmoción exterior, una medida excepcional que ampliaría los poderes del gobierno y podría suspender ciertas garantías constitucionales.

Cuestiones jurídicas y legales del ataque

Ante cuestionamientos legales, el Pentágono presentó una carta al Congreso en la que Trump justifica las operaciones en el Caribe como parte de un “conflicto armado no declarado” contra grupos narcotraficantes que representan fuerza letal. La Constitución estadounidense establece que solo el Congreso puede declarar la guerra, pero la administración considera que la acción permite justificar legalmente los ataques.

Washington también acusa al gobierno de Maduro de liderar una organización de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Caracas rechaza estas acusaciones y ha respondido con ejercicios militares y movilización de reservistas y milicias.

