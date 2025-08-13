GENERANDO AUDIO...

Pamela Bondi informó que continúan acciones contra Maduro. Foto: Cuartoscuro/AFP

Este miércoles, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que las autoridades estadounidenses han incautado bienes y lujos pertenecientes a personajes cercanos a Nicolás Maduro, por un valor acumulado de más de 700 millones de dólares.

De acuerdo con Bondi, los bienes confiscados están vinculados con actividades del crimen organizado y fueron localizados tanto en República Dominicana como en Florida. La incautación se produce días después de que la administración de Donald Trump anunciara una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, acusado de formar parte de una red de narcotráfico internacional.

Bienes incautados a personajes cercanos a Maduro

Entre los activos confiscados destacados por Bondi se encuentran:

Dos aviones privados de alto valor

Mansiones ubicadas en República Dominicana y Florida

Una granja de caballos, nueve vehículos de lujo, así como joyas y efectivo por millones de dólares

“Esto es crimen organizado, no diferente a la mafia. Los activos relacionados con Maduro superan los 700 millones de dólares que ya hemos incautado, pero su reinado de terror continúa”, declaró la fiscal general de EE. UU. en su intervención.

Recompensa récord por la captura de Maduro

La administración de Trump duplicó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, pasando de 25 a 50 millones de dólares. Esta cifra supera lo ofrecido por grandes capos del narcotráfico, como Joaquín “Chapo” Guzmán o Pablo Escobar, por quienes se ofrecieron 10 y 2 millones de dólares, respectivamente.

Según las autoridades estadounidenses, Maduro utiliza organizaciones delictivas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para traficar drogas hacia Estados Unidos, consolidando su influencia en redes criminales internacionales, según reportes oficiales.

