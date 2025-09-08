GENERANDO AUDIO...

Corte Suprema de EE. UU. permite las redadas en Los Ángeles. Foto: Reuters

La Corte Suprema de Estados Unidos levantó este lunes la suspensión que impedía al Gobierno reanudar los operativos contra migrantes en Los Ángeles, lo que abre la puerta a que vuelvan las redadas de la policía federal de inmigración (ICE) en el sur de California.

La decisión fue tomada por mayoría conservadora y permitirá que las detenciones se realicen de nuevo en la ciudad y su región, hasta que el tribunal de apelaciones emita un fallo definitivo o el propio máximo tribunal intervenga de nuevo.

Posturas enfrentadas en la Corte Suprema

La Corte no dio argumentos detallados, pero el juez conservador Brett Kavanaugh defendió que la inmigración ilegal es particularmente elevada en Los Ángeles, donde se estima que el 10% de la población se encuentra en situación irregular.

Por el contrario, la jueza progresista Sonia Sotomayor, la primera latina en el máximo tribunal, expresó su desacuerdo:

“No deberíamos tener que vivir en un país donde el Gobierno pueda detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios”.

Según Sotomayor, la decisión crea “un estatus de ciudadano de segunda clase” para las comunidades latinas.

Redadas a migrantes estaban bloqueadas desde julio

Las redadas habían sido bloqueadas desde julio, cuando un tribunal federal, y después una corte de apelaciones en agosto, prohibieron a ICE realizar arrestos basados en cuatro criterios:

Estar en lugares asociados a la mano de obra inmigrante como paradas de autobús, lavaderos de autos, explotaciones agrícolas o ferreterías.

El tipo de actividad realizada.

Hablar español o inglés con acento extranjero.

La apariencia étnica.

Los jueces de primera instancia consideraron estas prácticas contrarias a la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU., que protege a las personas contra arrestos y registros arbitrarios al exigir al menos “una sospecha razonable”.

Redadas, punto de conflicto en Los Ángeles

La intensificación de redadas en sitios de trabajo de migrantes, en su mayoría latinoamericanos, ha provocado manifestaciones en Los Ángeles desde junio. Estas protestas derivaron en hechos violentos y llevaron al entonces presidente Donald Trump a ordenar el despliegue de la Guardia Nacional.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, criticó estas medidas, mientras el Gobierno federal sostiene que la inmigración irregular genera costos públicos y riesgos para la seguridad nacional.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en 2022 el 42% de los trabajadores agrícolas carecía de autorización laboral, lo que muestra la relevancia de la mano de obra indocumentada en el sector.

