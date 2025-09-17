EE. UU. declara terroristas a cuatro milicias iraquíes ligadas a Irán

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP / Ilustrativa

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la designación de cuatro milicias de Irak alineadas con Irán como organizaciones terroristas extranjeras. La medida, según Washington, busca frenar el apoyo que Teherán brinda a estos grupos para ejecutar ataques en territorio iraquí. Hasta el momento, ni las autoridades de Irak ni las de Irán han emitido una postura oficial.

De acuerdo con el Departamento de Estado, las formaciones señaladas son Harakat al Nujaba, Kataib Sayid al Shuhada, Harakat Ansaralá al Aufiya y Kataib al Imam Alí, todas ellas ya incluidas previamente en la lista de “terroristas globales especialmente designados”.

Milicias alineadas con Irán en la mira de Washington

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Irán “sigue siendo el principal promotor estatal del terrorismo” al financiar y respaldar a estas facciones armadas. Explicó que las milicias han atacado en el pasado la Embajada de Estados Unidos en Bagdad y varias bases que alojan a tropas estadounidenses y de la coalición, utilizando en ocasiones nombres falsos para encubrir su participación.

Rubio añadió que esta decisión se sustenta en un memorando de seguridad nacional aprobado por Donald Trump, con el objetivo de ejercer “máxima presión” sobre Irán para limitar su influencia regional y cortar recursos a sus aliados.

Impacto de la designación y sanciones económicas

Con esta medida, los grupos enlistados quedan bloqueados del sistema financiero estadounidense y sus bienes en el país serán confiscados. Además, ciudadanos y empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con ellos, bajo la advertencia de que quienes lo hagan podrían enfrentar sanciones secundarias.

“Estados Unidos seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y evitar el financiamiento del terrorismo”, subrayó el Departamento de Estado en su comunicado.

La decisión marca un nuevo episodio en la tensión entre Washington y Teherán, mientras Irak se mantiene en silencio frente al anuncio.