EE. UU. despliega más militares en frontera de Nuevo México: refuerzan 300 km

La Casa Blanca informó que ampliará el “área de defensa nacional” mediante el despliegue de elementos militares a lo largo de casi 300 kilómetros en la frontera de Nuevo México.

La portavoz del Despacho Oval, Karoline Leavitt, anunció que también se pretende reforzar la seguridad en otros 140 kilómetros de frontera en Texas.

Con la medida, según Washington, se busca “detener y procesar a las bandas criminales y terroristas” que operaron en el país “sin consecuencias” durante el Gobierno de Joe Biden.

En una entrevista con Fox Noticias, el presidente Donald Trump aseguró que la frontera entre México y Estados Unidos está muy segura, aunque se pretende ampliarla.

.@POTUS: "The border is very, very secure right now — and we didn't need legislation, we needed a president to say, 'That's it. No more.'" pic.twitter.com/aKduzshmg5