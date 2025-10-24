GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Estados Unidos anunció el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford y su flotilla acompañante a América Latina para “contrarrestar el narcoterrorismo”, informó el Pentágono, en un despliegue que aumenta de forma notable la tensión en la región.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, señaló en redes que la movilización apoya la directiva presidencial de desmantelar “Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs)”.

En agosto ya se habían desplegado destructores, un submarino y fuerzas especiales en el Caribe para combatir el tráfico de drogas, pero esta es la primera vez que se envía una fuerza de esta magnitud con ese objetivo explícito.

Destrucción de embarcaciones y aumento de ataques

Funcionarios estadounidenses reportaron múltiples ataques a narcolanchas. El secretario Pete Hegseth informó del décimo ataque contra una presunta narcolancha, con un saldo de seis muertos, y dijo que la embarcación atacada operaba para el cártel Tren de Aragua.

Desde el 2 de septiembre, al menos 43 personas han muerto en ataques en el Caribe y el Pacífico vinculados a la campaña estadounidense.

Reacciones y riesgo regional

El presidente colombiano Gustavo Petro calificó las acciones como “ejecuciones extrajudiciales” y dijo que Estados Unidos comete abusos; horas después, Petro y su ministro Armando Benedetti fueron sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EE. UU.

Venezuela movilizó tropas y milicias ante la amenaza, y asesores regionales advirtieron que una intervención podría “incendiar” Sudamérica. Mientras, el gobierno de Trump declara a cárteles como organizaciones terroristas, lo que abre el uso de herramientas militares y de inteligencia.

Estados Unidos insiste en seguir la campaña y promete más explicaciones al Congreso; la región se mantiene en alerta por posibles escaladas y operaciones futuras.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.