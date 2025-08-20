EE. UU. despliega tres destructores cerca de Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP/Ilustrativa.

Tres destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis llegarán a las costas de Venezuela en las próximas horas como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, informaron dos fuentes.

El presidente Donald Trump ha querido utilizar las fuerzas armadas para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas que han sido designadas como organizaciones terroristas globales.

Tres buques de guerra y 4 mil soldados

Las fuentes indicaron que los buques son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.

Un funcionario estadounidense independiente declaró a Reuters que, en total, se espera que unos 4 mil marineros e infantes de marina se comprometan con los esfuerzos de la administración Trump en la región sur del Caribe.

El funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, indicó que el compromiso adicional de activos militares en la región en general incluiría varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque. Asimismo, afirmó que el proceso duraría varios meses y que el plan es que operaran en espacio aéreo y aguas internacionales.

Los activos navales pueden utilizarse no sólo para realizar operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se toma una decisión, añadió el funcionario.

“Amenaza insólita y extraña de un imperio en decadencia”: Maduro

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Sin referirse a los buques de guerra, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró el lunes en un discurso que Venezuela “defenderá nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras”. Aludió a lo que llamó “la amenaza insólita y extraña de un imperio en decadencia”.

Trump ha convertido la represión de los cárteles de la droga en un objetivo central de su administración, como parte de un esfuerzo más amplio para limitar la migración y asegurar la frontera sur de Estados Unidos.

En los últimos meses, la administración Trump ya ha desplegado al menos dos buques de guerra para apoyar las iniciativas de seguridad fronteriza y el combate al narcotráfico. En febrero, designó al Cártel de Sinaloa de México y a otras bandas de narcotraficantes, así como al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, como organizaciones terroristas globales, al tiempo que intensificaba la aplicación de medidas migratorias contra presuntos pandilleros.

El ejército estadounidense ya ha incrementado su vigilancia aérea de los cárteles de la droga mexicanos para recopilar información de inteligencia y determinar la mejor manera de contrarrestar sus actividades.