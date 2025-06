GENERANDO AUDIO...

No sólo son redadas. Ahora, las cortes de inmigración en Estados Unidos se han convertido en un nuevo punto de detención para migrantes.

Agentes federales detienen a quienes acuden a sus audiencias, transformando un proceso legal en una trampa de deportación.

Un ejemplo de esta táctica es la historia de David de la Rosa Osuna, un hombre de 63 años que el pasado 27 de mayo acudió a una corte migratoria en Los Ángeles con documentos médicos y pruebas que un juez le había solicitado para validar sus enfermedades.

En lugar de continuar su trámite de asilo, David fue interceptado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), detenido y deportado.

La historia de David, migrante deportado cuya familia sigue en Los Ángeles

David relata que no fue el único: varios migrantes más fueron detenidos ese día bajo la misma circunstancia y deportados a Tijuana.

Hoy se refugia en la Casa del Migrante, pues su esposa e hijas permanecen en Los Ángeles, viviendo el constante temor.

David llegó a Estados Unidos en 2020, huyendo de amenazas de muerte en su pueblo: estaba en pleno proceso de solicitud de asilo y había buscado un permiso de trabajo legal.

Acudió en múltiples ocasiones a la corte sin contratiempos, hasta la última y decisiva visita.

“Todo esto es muy triste, por este presidente que no nos quiere… Si no hubiera sido por nosotros, este país no fuera nada. Pero hay que aguantarse. Yo sé que no somos de este país, pero nosotros somos los que lo sacamos adelante. Nosotros pagamos impuestos”, sostiene David de la Rosa Osuna.

Estas detenciones en sedes judiciales son una estrategia que preocupa a defensores de migrantes.

El Padre Patrick Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana, critica que las acciones no se centren en criminales, sino en personas vulnerables.

“Para mí es una tragedia que está haciendo ICE, porque no está haciendo lo que Trump prometió, buscar a los criminales. Están llegando retenes y redadas en tiendas, están sacando a gente de 50, 60 años. Sí, no tienen papeles, pero no están molestando a nadie. Y si tiene mucho éxito va a destruir la economía de los Estados Unidos. ¿Quién va a hacer este trabajo que están haciendo los migrantes?”, señala Murphy.

El aumento de deportados, como el caso de David, ya se siente en albergues fronterizos.

La Casa del Migrante en Tijuana reportó un incremento significativo en la llegada de personas deportadas.

“La última semana aumentó un poquito, como 10%, tuvimos hasta 53 personas el lunes, primera vez que pasamos la cuenta desde que entró Trump de presidente. La gran mayoría que están llegando son deportados, una u otra familia, pero la gran mayoría son deportados. Parece que estoy regresando al 2013, cuando llegaba aquí había puros deportados”, narra el padre Patrick Murphy.

Con un futuro incierto, alejado de su familia y lidiando con problemas de salud, David de la Rosa Osuna es otro rostro de una política migratoria que no distingue entre una redada en la calle y la búsqueda de justicia en los tribunales.