Foto: Cuartoscuro

El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, calificó como un “cambio audaz y muy brusco” la estrategia de seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al marcar una ruptura con la política de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Ruptura con la estrategia anterior

Johnson aseguró que el Gobierno de López Obrador había mantenido un enfoque “pasivo” frente a los cárteles, mientras que la administración de Sheinbaum ha optado por acciones directas, intensificando operativos a pesar de las pérdidas humanas y costos políticos que esto implica.

Cooperación sin precedentes

El diplomático destacó como un hecho histórico la transferencia de 55 líderes de cárteles a custodia estadounidense en febrero y agosto de 2025, fuera del marco del tratado de extradición. También subrayó el fortalecimiento de la seguridad fronteriza como parte central de la nueva colaboración.

Visión compartida sobre los cárteles

Johnson defendió la clasificación de seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE), decisión tomada por la administración Trump, al argumentar que sus actos de violencia para intimidar a la población se ajustan a la definición de terrorismo.

Resultados contra el fentanilo

Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en junio de 2025 se incautaron 319 kilos de fentanilo en la frontera, lo que equivale a la mitad de lo decomisado en el mismo mes de 2024. Para Washington, esta reducción refleja un esfuerzo más decidido del Gobierno mexicano.

Respaldo desde Washington

El embajador recordó que el Servicio de Investigación del Capitolio (CRS) reconoció en agosto un viraje en la política de seguridad mexicana, mientras que el Gobierno de Trump certificó positivamente la estrategia antidrogas de México, aunque pidió redoblar esfuerzos.

Postura de la SRE: cooperación reforzada

Hace no mucho, la Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que la relación bilateral en materia de seguridad se basa en la reciprocidad, respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y confianza mutua. El objetivo, detalló, es desmantelar el crimen organizado transnacional mediante acciones inmediatas y coordinadas entre instituciones de seguridad y autoridades judiciales.

La SRE informó que se ha creado un grupo de implementación de alto nivel, que dará seguimiento a los compromisos y coordinará operativos para combatir a los cárteles, detener el tráfico de drogas y armas, eliminar túneles fronterizos clandestinos, atacar flujos financieros ilícitos y prevenir el robo de combustible.

Además, la cancillería destacó que esta cooperación ya ha permitido reducir el tráfico de fentanilo, asegurar la frontera e incrementar el intercambio de inteligencia, y que ambos Gobiernos impulsarán también campañas conjuntas para la prevención del consumo de opioides e ilícitos.

