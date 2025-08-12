EE. UU. emite alerta de viaje para todo México; pide “no viajar” a seis estados

17:25
EE. UU. alerta a viajeros: 6 estados en nivel “no viajar”, CDMX en nivel 2 por terrorismo y delincuencia organizada.
Foto: Cuartoscuro

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó sus alertas de viaje para México y colocó a las 32 entidades en distintos niveles de riesgo para sus ciudadanos, desde “precaución normal” hasta “no viajar”, por la presencia de terrorismo, delincuencia organizada y secuestro.

De acuerdo con la institución, el Gobierno estadounidense tiene una capacidad limitada para ayudar en muchas partes de México. “Sus empleados no pueden viajar a ciertas zonas de alto riesgo”, afirma.

Nivel 4: “No viajar”

Por alto riesgo de violencia y secuestro, recomiendan evitar viajes a:

  • Colima
  • Guerrero
  • Michoacán
  • Sinaloa
  • Tamaulipas
  • Zacatecas

Nivel 3: “Reconsiderar viajar”

Piden reconsiderar viajes a:

  • Baja California
  • Chiapas
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Guanajuato
  • Jalisco
  • Morelos
  • Sonora

Nivel 2: “Mayor precaución

Incluye a la Ciudad de México y otras 15 entidades, con advertencia por terrorismo y delincuencia organizada:

  • Aguascalientes
  • Baja California Sur
  • Durango
  • Hidalgo
  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Nayarit
  • Nuevo León
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Querétaro
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Tabasco
  • Tlaxcala
  • Veracruz.

Nivel 1: “Precaución normal

Sólo dos estados se consideran seguros con medidas habituales:

  • Campeche
  • Yucatán

