EE. UU. emite alerta de viaje para todo México; pide “no viajar” a seis estados

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó sus alertas de viaje para México y colocó a las 32 entidades en distintos niveles de riesgo para sus ciudadanos, desde “precaución normal” hasta “no viajar”, por la presencia de terrorismo, delincuencia organizada y secuestro.

De acuerdo con la institución, el Gobierno estadounidense tiene una capacidad limitada para ayudar en muchas partes de México. “Sus empleados no pueden viajar a ciertas zonas de alto riesgo”, afirma.

Nivel 4: “No viajar”

Por alto riesgo de violencia y secuestro, recomiendan evitar viajes a:

Colima

Guerrero

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas

Nivel 3: “Reconsiderar viajar”

Piden reconsiderar viajes a:

Baja California

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Sonora

Nivel 2: “Mayor precaución“

Incluye a la Ciudad de México y otras 15 entidades, con advertencia por terrorismo y delincuencia organizada:

Aguascalientes

Baja California Sur

Durango

Hidalgo

Ciudad de México

Estado de México

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz.

Nivel 1: “Precaución normal“

Sólo dos estados se consideran seguros con medidas habituales:

Campeche

Yucatán

