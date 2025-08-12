EE. UU. emite alerta de viaje para todo México; pide “no viajar” a seis estados
El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó sus alertas de viaje para México y colocó a las 32 entidades en distintos niveles de riesgo para sus ciudadanos, desde “precaución normal” hasta “no viajar”, por la presencia de terrorismo, delincuencia organizada y secuestro.
De acuerdo con la institución, el Gobierno estadounidense tiene una capacidad limitada para ayudar en muchas partes de México. “Sus empleados no pueden viajar a ciertas zonas de alto riesgo”, afirma.
Nivel 4: “No viajar”
Por alto riesgo de violencia y secuestro, recomiendan evitar viajes a:
- Colima
- Guerrero
- Michoacán
- Sinaloa
- Tamaulipas
- Zacatecas
Nivel 3: “Reconsiderar viajar”
Piden reconsiderar viajes a:
- Baja California
- Chiapas
- Chihuahua
- Coahuila
- Guanajuato
- Jalisco
- Morelos
- Sonora
Nivel 2: “Mayor precaución“
Incluye a la Ciudad de México y otras 15 entidades, con advertencia por terrorismo y delincuencia organizada:
- Aguascalientes
- Baja California Sur
- Durango
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Estado de México
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Tabasco
- Tlaxcala
- Veracruz.
Nivel 1: “Precaución normal“
Sólo dos estados se consideran seguros con medidas habituales:
- Campeche
- Yucatán