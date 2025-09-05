EE. UU. envía aviones caza a Puerto Rico para combatir el narcotráfico

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Estados Unidos anunció el envío de aviones caza a Puerto Rico como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico en el Caribe, informó este viernes la agencia AFP.

La medida busca reforzar la seguridad aérea y marítima en la región, considerada una de las principales rutas de tránsito de drogas hacia territorio estadounidense.

Refuerzo militar contra el narcotráfico

El despliegue forma parte de las acciones coordinadas de las autoridades de Estados Unidos para interceptar cargamentos ilícitos y frenar el flujo de drogas. Puerto Rico, por su ubicación estratégica, se ha convertido en un punto clave dentro de las operaciones de seguridad.

Aunque no se han dado a conocer cifras oficiales sobre el número de aeronaves enviadas ni el tiempo de permanencia en la isla, el anuncio refleja la importancia que Washington concede a la lucha contra el narcotráfico en esta zona.

Puerto Rico, un punto clave en la región

Puerto Rico ha sido señalado en distintos reportes oficiales como una puerta de entrada utilizada por organizaciones criminales internacionales para trasladar drogas hacia Estados Unidos continental. Con este despliegue, el gobierno estadounidense busca incrementar la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta ante vuelos sospechosos.

Las autoridades destacaron que esta operación es parte de un esfuerzo conjunto que también involucra a la Guardia Costera y a agencias federales.