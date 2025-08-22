EE. UU. examinará “a fondo” solicitudes de visas para Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de Estados Unidos “examinará a fondo” cada una de las solicitudes de visas de cara a la Copa del Mundo que iniciará el jueves 11 de junio de 2026.

“Será muy fácil entrar” a Estados Unidos

Desde el despacho oval y en presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el mandatario estadounidense Donald Trump aseguró que “resultará muy fácil entrar” a la Unión Americana.

“Les resultará muy fácil entrar. En algunos países será muy fácil y en otros, obviamente, será un poco más difícil”, agregó Trump.

A pregunta expresa en la conferencia, por la preocupación de las visas, Kristi Noem, secretaría de Seguridad Nacional, añadió que ya se tiene establecido un procedimiento para la aprobación de cada una de las solicitudes.

De acuerdo con la funcionaria, “todo mundo será examinado a fondo”.

“Tenemos un proceso establecido que implementaremos para obtener la aprobación de las visas. Todo el mundo será examinado a fondo, pero será bienvenido en este país. Sucederá rápidamente y estamos emocionados porque vengan”, declaró.

También dijo que espera “que en todo el mundo la gente sepa que Estados Unidos está emocionado de traer a su familia para disfrutar de este evento“.