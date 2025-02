El gobierno de Donald Trump en Estados Unidos publicó formalmente las órdenes ejecutivas que imponen aranceles del 25% al acero y aluminio. A partir del 12 de marzo, esta medida será aplicable a las importaciones de estos productos.

Estados Unidos acusa a México y Canadá de recibir aluminio primario de China y Rusia para producir artículos terminados con dicho material. También señala que estas naciones han recibido inversiones chinas en la industria del acero, permitiéndoles fabricar bienes que luego exportan al mercado estadounidense.

Donald Trump ha afirmado que las exportaciones de acero mexicano han tenido un incremento “significativo”.

