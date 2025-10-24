EE. UU. impone sanciones a Gustavo Petro tras tensiones con Trump

GENERANDO AUDIO...

Gustavo Petro ha tenido tensiones con Trump. Foto: AFP

Estados Unidos anunció este viernes sanciones financieras contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por supuestamente no combatir el narcotráfico, en medio de un clima de alta tensión con el expresidente Donald Trump. La medida también alcanza a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, se trata del primer caso en que un presidente colombiano es sancionado por Washington, luego de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) publicara el listado que bloquea sus bienes y prohíbe cualquier transacción con entidades financieras estadounidenses.

Sanciones a Petro y su entorno

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que Petro “ha permitido que los carteles de drogas prosperen” y que se ha “negado a detener esta actividad”. La administración de Trump, dijo, “está tomando medidas firmes para proteger a su nación”.

Las sanciones se producen el mismo día que Estados Unidos anunció el despliegue de un portaaviones para sumarse a la flota que opera contra el narcotráfico en América Latina. La decisión implica el congelamiento de activos y la restricción de movimientos financieros de los implicados.

En la lista figura Nicolás Petro, hijo del mandatario, quien enfrenta un proceso judicial por presuntamente haber recibido 100 mil dólares de un exnarcotraficante para la campaña presidencial de 2022. El primogénito niega que esos recursos hayan ingresado a las finanzas del movimiento político.

También fue sancionado Armando Benedetti, ministro del Interior y uno de los hombres más cercanos al presidente. Benedetti calificó a Estados Unidos como un “imperio injusto” y aseguró que su política antidrogas “es una farsa armamentista”. En redes sociales escribió: “Gringos go home”.

Petro acusa campaña de desprestigio

El mandatario colombiano reaccionó de inmediato, afirmando que las sanciones representan una “paradoja”.

“Ni un paso atrás y jamás de rodillas”, escribió en la red X, al destacar que su gobierno ha luchado “durante décadas” contra el narcotráfico.

Petro también señaló que senadores republicanos como Bernie Moreno impulsan una campaña de desprestigio contra su gobierno, con el respaldo de figuras conservadoras en Colombia. Según el embajador Daniel García-Peña, existe una “gran distancia” entre Petro y el secretario de Estado Marco Rubio, crítico de los gobiernos de izquierda en la región.

El presidente colombiano sostiene que los verdaderos capos “viven cómodamente en Miami” y rechaza los ataques contra lanchas narcotraficantes en el Caribe, que han dejado decenas de muertos.