EE. UU. iniciará renegociación del T-MEC en octubre

Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto: AFP.

El Gobierno del presidente Donald Trump se prepara para iniciar la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que estaría iniciando en el mes de octubre.

De acuerdo con información del medio estadounidense The Wall Street Journal, las consultas públicas sobre el acuerdo comercial entre las tres naciones serán el primer paso en lo que probablemente será una revisión larga y polémica.

En octubre, consultas públicas sobre T-MEC

En ese sentido, adelantó que el próximo mes la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos iniciará consultas públicas sobre la renegociación del T-MEC, que debe hacerse antes del 4 de octubre, según la ley de 2020 que implementó el pacto.

EE. UU. presenta a Sheinbaum 57 barreras que frenan el comercio bajo el T-MEC

Durante la primera gira oficial en México del secretario de Estado, Marco Rubio, el Gobierno de Estados Unidos solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar las barreras comerciales que, en su opinión, impiden el libre comercio entre ambos países en el marco del T-MEC.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, Rubio destacó la necesidad de revisar medidas que afectan la participación de empresas privadas y limitan la competencia en distintos sectores económicos.