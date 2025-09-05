EE. UU. lanza advertencia a cárteles: “Habrá consecuencias letales”

GENERANDO AUDIO...

Pete Hegseth, secretario de la Defensa. Foto: AFP.

Pete Hegseth, secretario de la Defensa de los Estados Unidos, advirtió que los cárteles que trafiquen droga hacia territorio estadounidense enfrentarán consecuencias letales.

El funcionario señaló que desde que los cárteles han sido designadas como organizaciones terroristas, las autoridades de la Unión Americana tienen la autoridad de mantener a sus ciudadanos a salvo.

“Si estás traficando drogas y eres una entidad conocida, una organización terrorista designada, y se van para los Estados Unidos o son parte de un proceso que se llevaría a los Estados Unidos, eso tendrá consecuencias letales. El envenenamiento de los americanos se ha terminado”, señaló Pete Hegseth.

Cuando dice el presidente Donald Trump, agregó el secretario de la Defensa, que va a hacerlo, lo hacemos.

De acuerdo con Hegseth, “la paz a través de la fuerza tiene que significar algo”, manifestando que los terroristas atacados recientemente en el Caribe “son solo el comienzo de lo que va a pasar si las organizaciones terroristas extranjeras continúan tratando de envenenar a los americanos y matarlos en sus hogares”.

Ataque de EE. UU. es un mensaje “muy claro” para los cárteles

Cabe señalar que el martes, fuerzas del país norteamericano llevaron a cabo un ataque contra una lancha rápida, y Trump afirmó que en la acción murieron 11 “narcoterroristas” de una banda que, según él, estaba controlada por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

“¿Quieren intentar traficar drogas? Este es un nuevo día. Es un día diferente. Y por eso, esos 11 narcotraficantes ya no están con nosotros, lo que envía una señal muy clara de que ésta es una actividad que Estados Unidos no va a tolerar en nuestro hemisferio”, declaró Hegseth en Fox News.

El jefe del Pentágono afirmó haber presenciado el ataque en directo, pero se negó a dar detalles sobre cómo se llevó a cabo.

“Sabíamos exactamente quién estaba en esa embarcación. Sabíamos exactamente qué hacían y a quién representaban: el Tren de Aragua”, dijo, refiriéndose a una banda que Washington designó como organización terrorista a principios de este año.