EE. UU. lanza bono de 2 mil 600 dólares y vuelo gratis para autodeportación

CBP paga 2, 600 dólares más vuelo para autodeportaciones. Reuters

El DHS ofrece 2 mil 600 dólares a inmigrantes indocumentados que utilicen la aplicación CBP Home para salir de EE. UU., como parte de la estrategia de autodeportación impulsada por el presidente Donald Trump en su segundo año de gobierno.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que quienes se registren para autodeportarse mediante la aplicación recibirán el estipendio y un vuelo gratuito a su país de origen. La medida aplica para personas que cumplan los requisitos establecidos por la autoridad migratoria.

2 millones 200 mil autodeportaciones desde enero de 2025

De acuerdo con cifras oficiales, desde enero de 2025 se han registrado 2 millones 200 mil autodeportaciones voluntarias. Decenas de miles de personas han utilizado el programa gestionado a través de CBP Home.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que el incentivo aumentó como parte del primer año de la administración. Señaló que el bono de salida busca que quienes permanecen en el país sin documentos opten por salir voluntariamente.

Indicó que quienes no acepten la oferta podrán enfrentar arresto, deportación y la imposibilidad de regresar a EE. UU.

Costos de deportación y ahorro estimado

El DHS informó que el costo promedio de una deportación forzosa es de 18 mil 245 dólares. Con el nuevo esquema, el costo de una autodeportación mediante CBP Home será de 5 mil 100 dólares.

Según la dependencia, la diferencia representa un ahorro superior a 13 mil dólares por cada caso para el contribuyente estadounidense.

La aplicación CBP Home cuenta actualmente con casi 100 mil usuarios registrados.

Cómo funciona el programa de CBP Home

El proceso de autodeportación contempla los siguientes pasos:

Descargar la aplicación CBP Home

Completar la información requerida

Esperar la coordinación del viaje por parte del DHS

El Departamento organiza y cubre el traslado al país de origen. Además, el uso de la aplicación permite solicitar la condonación de multas o sanciones civiles por no haber salido del país en el plazo establecido.

La medida forma parte de la campaña “Hogar para las Fiestas”, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional. La autoridad indicó que el incentivo podría tener duración limitada.

675 mil deportaciones en el primer año de gobierno

El gobierno federal reportó más de 675 mil deportaciones durante el primer año del mandato del presidente Donald Trump.

Las autoridades señalaron que las personas que permanezcan en el país sin documentos enfrentarán procesos de detención y expulsión si no se registran en el programa de autodeportación voluntaria.

El DHS reiteró que el registro en CBP Home permite gestionar la salida voluntaria con apoyo logístico y financiero.

