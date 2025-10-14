GENERANDO AUDIO...

El gobierno de Estados Unidos confirmó este martes un ataque militar letal contra un buque presuntamente vinculado al narcoterrorismo, ocurrido en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela. Según reportes oficiales, seis hombres murieron durante la operación y no se registraron bajas estadounidenses.

El presidente Donald Trump informó sobre la acción a través de un mensaje en su red social, donde explicó que el ataque fue autorizado bajo sus atribuciones como comandante en jefe y ejecutado por orden del Secretario de Guerra, como parte de una operación contra redes de narcotráfico y terrorismo.

“Esta mañana, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización designada como terrorista, que realizaba narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur (USSOUTHCOM), justo frente a la costa de Venezuela”, publicó Trump.

Estados Unidos justifica el ataque por vínculos con el narcotráfico

De acuerdo con la inteligencia estadounidense, el buque transportaba narcóticos y estaba asociado a redes ilícitas de narcoterrorismo, además de transitar por una ruta conocida de tráfico de drogas vinculada a organizaciones criminales internacionales.

“La inteligencia confirmó que la embarcación traficaba narcóticos, estaba asociada a redes de narcoterrorismo y transitaba por una ruta de un cártel designado. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y los seis hombres a bordo fueron abatidos”, precisó Trump en su mensaje.

El mandatario añadió que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante la operación, agradeciendo la atención y apoyo del público a lo que calificó como una acción decisiva contra el crimen transnacional.

Operativo bajo el Comando Sur

La acción fue ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), responsable de las operaciones militares en América Latina y el Caribe, y forma parte de una estrategia ampliada para combatir el narcotráfico marítimo en la región.

Fuentes del Pentágono indicaron que la embarcación destruida habría sido detectada por sistemas de vigilancia naval, tras lo cual se autorizó el ataque “bajo las reglas de enfrentamiento en defensa de la seguridad nacional”.

El suceso marca uno de los primeros operativos militares directos del gobierno de Trump en el Caribe durante 2025, en el marco de su política de “tolerancia cero” hacia organizaciones catalogadas como terroristas y narcotraficantes.

Reacciones internacionales

Hasta el momento, el gobierno de Venezuela no ha emitido una posición oficial sobre el ataque. Sin embargo, analistas internacionales advierten que la operación podría elevar la tensión militar en la región, ya que ocurrió a escasos kilómetros del litoral venezolano y sin coordinación aparente con las autoridades locales.

La acción ocurre en medio de la creciente presión de Washington sobre redes de narcotráfico latinoamericanas, a las que acusa de financiar grupos armados y actividades terroristas.

De acuerdo con fuentes de seguridad estadounidenses, el operativo será seguido por más acciones de interdicción marítima en el Caribe durante las próximas semanas.