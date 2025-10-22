GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El Gobierno de Estados Unidos presentó el “Plan para Ganaderos y Consumidores Americanos”, una estrategia nacional para fortalecer la industria cárnica, abaratar precios al consumidor y reforzar el etiquetado “Product of USA”, que sólo podrá aplicarse a la carne nacida, criada y sacrificada dentro del país.

El anuncio fue encabezado por Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, junto con Doug Burgum (Interior), Robert F. Kennedy Jr. (Salud y Servicios Humanos) y Kelly Loeffler (Administración de Pequeños Negocios).

El nuevo plan incluye una campaña masiva para relanzar y hacer cumplir el etiquetado “Product of USA”, buscando que los consumidores identifiquen fácilmente la carne completamente producida en territorio estadounidense.

Además, se recortarán hasta en 75% los costos de inspección para pequeños procesadores, se ampliará la capacidad de procesamiento y se impulsarán programas de empleo rural y créditos garantizados para nuevos ganaderos.

“Queremos que las familias sepan cuándo están comprando carne verdaderamente estadounidense —sólo aquella nacida, criada y sacrificada en el país—”, dijo Rollins.

Crisis ganadera y seguridad nacional

Rollins explicó que desde 2017 EE. UU. ha perdido más del 17% de sus granjas familiares, unas 100 mil operaciones ganaderas, y que el tamaño del hato nacional se encuentra en su punto más bajo en 75 años, mientras la demanda de carne aumentó un 9% en la última década.

“La cadena alimentaria de Estados Unidos es un asunto de seguridad nacional. Nuestro compromiso es proteger a los rancheros y asegurar una fuente de proteína asequible para las familias”, afirmó la funcionaria.

El plan contempla también 5 millones de acres adicionales para el pastoreo, mayor apoyo ante desastres naturales y programas educativos que fomenten el consumo de proteínas locales en escuelas públicas.

Por su parte, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., señaló que el Gobierno busca restaurar los alimentos naturales en la dieta estadounidense y “acabar con el estigma hacia las grasas animales”.