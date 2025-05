EE. UU. logra histórica incautación de fentanilo ligado al Cártel de Sinaloa

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que las autoridades realizaron una de las mayores incautaciones de fentanilo en la historia del país.

Durante el operativo, en Nuevo México, se aseguraron 11.5 kilos de droga, incluidas 3 millones de pastillas. Además, se logró el arresto de seis miembros de alto nivel vinculados al Cártel de Sinaloa.

“Un arresto histórico del Cártel de Sinaloa que marca la victoria más significativa en la lucha de nuestro país contra el fentanilo y el narcotráfico hasta la fecha”, señaló Pam Bondi.

Tras el aseguramiento en Estados Unidos, la fiscal general detalló que, además de fentanilo, una droga ilegal, se incautaron:

El líder del grupo, Alberto Salazar Amaya, de acuerdo con Fox News, se encargaba de distribuir las sustancias en Albuquerque, Nuevo México, Phoenix, Arizona y Utah.

Albuquerque New Mexico,

DEA agents took down a multi-state fentanyl operation, in Albuquerque. Agents seized over 4 million fentanyl pills, more than $4.4 million in cash, 41 weapons, and 79 pounds of methamphetamine, plus heroin and cocaine. -Fentanyl Awareness pic.twitter.com/XNhGDkb6h8