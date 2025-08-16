EE.UU. ofrece 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, hijo de “El Chapo”

GENERANDO AUDIO...

Foto: ICE. GOV

Las autoridades de Estados Unidos publicaron este viernes una recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa. El anuncio lo hizo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que colocó al sinaloense en su lista de fugitivos más buscados.

$10M REWARD for information leading to the arrest/conviction of Ivan Archivaldo Guzmán Salazar — son of the notorious Joaquin “El Chapo” Guzman Loera.



He and his brothers took over the El Chapo’s faction of the Sinaloa Cartel, and despite his smoldering gaze, this thug should be… pic.twitter.com/M1SfNopRVd — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 15, 2025

En un mensaje en la red social X, ICE advirtió que Iván Archivaldo, conocido como uno de “Los Chapitos”, debe ser considerado “armado y peligroso”, recordando además que junto a sus hermanos tomó el control de la facción de su padre dentro del Cártel de Sinaloa.

EE.UU. lanza recompensa por Iván Archivaldo Guzmán

El organismo estadounidense detalló que la recompensa de 10 mdd será entregada a quien proporcione información que lleve a su arresto o condena. Además, compartió un número de contacto del área de Investigaciones de Seguridad Nacional para recibir reportes relacionados con el caso.

Las autoridades subrayaron que Iván Archivaldo no solo forma parte de la cúpula del cártel, sino que también mantiene actividades delictivas que refuerzan su posición como objetivo prioritario de seguridad nacional en Estados Unidos.

Estados Unidos vs “Los Chapitos”

El gobierno estadounidense mantiene procesos abiertos contra los hijos de “El Chapo”: Ovidio, Joaquín, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. A los cuatro se les acusa de liderar desde 2016 al Cártel de Sinaloa, luego de la captura de su padre.

En julio pasado, Ovidio Guzmán se declaró culpable de cargos de narcotráfico en una corte federal de Chicago, tras ser extraditado desde México en 2023. Permanece detenido sin derecho a fianza mientras avanza su proceso judicial.

Con esta nueva medida, Estados Unidos refuerza su presión contra “Los Chapitos”, considerados pieza clave en el tráfico internacional de drogas y en la estructura criminal heredada de “El Chapo” Guzmán.