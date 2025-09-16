GENERANDO AUDIO...

Fentanilo ha causado más de 70 mil muertos en EU. Foto: Cuartoscuro.

Una determinación presidencial enviada al Congreso de EE.UU. coloca a 24 países en la lista de mayor tránsito o producción ilícita de drogas para el año fiscal 2026. Entre ellos están Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China (PRC), Colombia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

La Casa Blanca subraya que estar en la lista no necesariamente refleja la cooperación o esfuerzos de un gobierno; responde a factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el tránsito o la producción, aun con medidas firmes de control y pidió mayor esfuerzo.

La Casa Blanca califica el tráfico de fentanilo y otras drogas como emergencia nacional y solicitó más apoyo para el combate. Señala que más del 40% de los estadounidenses conocen a alguien que murió por sobredosis, y que en 2024 hubo más de 200 muertes diarias por drogas. Afirma que se aseguró la frontera con recursos de fuerzas del orden y militares, con caídas recientes en decesos por sobredosis.

Según el texto, en Canadá, el primer ministro Mark Carney nombró un “zar del fentanilo” y propuso ampliar facultades de inspección; se pide más acciones.

En México, destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum incrementó la cooperación, con 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera, grandes incautaciones de fentanilo y precursores, y la entrega de 29 objetivos de alto valor a EE.UU.

Este aumento en los esfuerzos de México debe mantenerse e institucionalizarse. El gobierno de México debe hacer mucho más para atacar el liderazgo de los cárteles, junto con sus laboratorios clandestinos de drogas, cadenas de suministro químico precursoras y finanzas ilícitas. Durante el próximo año, Estados Unidos esperará ver esfuerzos adicionales y agresivos de México para exigir responsabilidades a los líderes de los cárteles y desbaratar las redes ilícitas dedicadas a la producción y el tráfico de drogas.

El presidente afirma que identificó a cárteles mexicanos y otros como organizaciones terroristas extranjeras, habilitando sanciones, acciones penales ampliadas y restricciones de visa a familiares y socios.

En Colombia, se argumenta récords de coca y cooperación insuficiente; se abre la puerta a revertir la designación si hay erradicación y reducción más agresivas. En Venezuela, se acusa al régimen de Nicolás Maduro de liderar una red mayor de cocaína. Bolivia registra pasos positivos en decomisos y cooperación, pero se exige consistencia. En Afganistán, pese al anuncio talibán de prohibición, persisten existencias y producción (incluida metanfetamina).