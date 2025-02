El asesor de Comercio y Manufactura de Estados Unidos, Peter Navarro, anunció este martes que el gobierno de Donald Trump ha decidido postergar la presentación de aranceles recíprocos que había prometido imponer a ciertos socios comerciales.

“There’s no reciprocal tariffs yet."



Peter Navarro indicates to me that specifics on the promised "reciprocal" tariffs from Trump will not come this week, but rather an announcement that his administration will study tariffs in place and go from there.



"Let’s not jump the gun.… pic.twitter.com/XC29hioxBb