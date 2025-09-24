EE. UU. presentó cargos contra 26 líderes del cártel de Sinaloa
Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 26 altos responsables del cártel de Sinaloa, uno de los grupos de crimen organizado más poderosos de México, por sus operaciones de narcotráfico durante los últimos cinco años.
En el comunicado oficial, la dependencia destacó:
“Esta nueva acusación suplementaria apunta a algunos de los niveles más altos del liderazgo del cártel de Sinaloa”.
Cártel de Sinaloa, perseguido por narcotráfico
Todos los encausados supuestamente han traficado grandes cantidades de drogas, incluyendo fentanilo, metanfetaminas y cocaína, entre México y Estados Unidos, entre enero de 2020 y julio de 2025.
El Departamento de Justicia resaltó que años de trabajo de campo permitieron la intercepción de casi 400 kilogramos de fentanilo, así como grandes cantidades de metanfetaminas y cocaína, lo que fortaleció los cargos presentados.
Detenciones y nombres de los acusados
De los 26 líderes señalados, 15 se encuentran detenidos a la espera de juicio. En la lista de acusados están:
|Nombre
|Edad
|Residencia / Nacionalidad
|Próspero Coronel-Sánchez, también conocido como “Pro”
|40
|Nacionalidad mexicana
|José Luis Angulo-Soto, también conocido como “José Luis Angulo-Cazares” o “El Mi Niño”
|Nacionalidad mexicana
|Germán Ángel Alatorre-Monge
|24
|South Gate, California
|Leobardo Alcaraz-Ibarra
|51
|Phoenix, Arizona
|Miguel Angel Arámburo, Jr.
|34
|Paramount, California
|Manuel Buenrostro
|38
|Cudahy, California
|Oscar Bryan Castro
|34
|Pasadena, California
|Carlos Díaz, Jr.
|34
|Pasadena, California
|Alejandro Flores
|30
|Cudahy, California
|Armando Gallardo
|46
|Chula Vista, California
|Karen L. Gandarillas-Carreno
|36
|Sun Valley, California
|Roberto J. González, Jr.
|39
|Bell, California
|Sabrina Danielle Herrera
|35
|South Gate, California
|Mauro Armando Luna-Rentería
|39
|Lynwood, California
|Lucia Viridiana Montano
|40
|Rio Rico, Arizona
|David Alonso Pereda
|33
|Costa Mesa, California
|Memo Pérez, también conocido como “Demecia Pérez”
|50
|Los Ángeles, California
|Jaqueline Desiree Piikkila-Vigueras
|49
|Tucson, Arizona
|Miguel Ríos
|31
|Cudahy, California
|Richard Ruiz, Jr.
|27
|Paramount, California
|Evan Sánchez
|31
|Victorville, California
|Julio Villa-Morales
|36
|Tucson, Arizona
|José Espino-Zavala
|44
|Nacionalidad mexicana
|Martín Ismael Zúniga-López
|32
|Los Ángeles, California
|Earl Frank
|56
|O’Fallon, Illinois
|Michael Pennel
|56
|Oklahoma City, Oklahoma
En marzo de 2023, el Departamento de Justicia ya había presentado cargos contra una decena de integrantes del cártel de Sinaloa, ampliando ahora las investigaciones a niveles más altos de la organización.