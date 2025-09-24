EE. UU. presentó cargos contra 26 líderes del cártel de Sinaloa

| 15:53 | Sergio Iván González | Uno TV
EEE. UU. va contra el cártel de Sinaloa
EE. UU. presentó cargos contra 26 líderes del cártel de Sinaloa. foto: Reuters

Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 26 altos responsables del cártel de Sinaloa, uno de los grupos de crimen organizado más poderosos de México, por sus operaciones de narcotráfico durante los últimos cinco años.

En el comunicado oficial, la dependencia destacó:

“Esta nueva acusación suplementaria apunta a algunos de los niveles más altos del liderazgo del cártel de Sinaloa”.

Cártel de Sinaloa, perseguido por narcotráfico

Todos los encausados supuestamente han traficado grandes cantidades de drogas, incluyendo fentanilo, metanfetaminas y cocaína, entre México y Estados Unidos, entre enero de 2020 y julio de 2025.

El Departamento de Justicia resaltó que años de trabajo de campo permitieron la intercepción de casi 400 kilogramos de fentanilo, así como grandes cantidades de metanfetaminas y cocaína, lo que fortaleció los cargos presentados.

Detenciones y nombres de los acusados

De los 26 líderes señalados, 15 se encuentran detenidos a la espera de juicio. En la lista de acusados están:

NombreEdadResidencia / Nacionalidad
Próspero Coronel-Sánchez, también conocido como “Pro”40Nacionalidad mexicana
José Luis Angulo-Soto, también conocido como “José Luis Angulo-Cazares” o “El Mi Niño”Nacionalidad mexicana
Germán Ángel Alatorre-Monge24South Gate, California
Leobardo Alcaraz-Ibarra51Phoenix, Arizona
Miguel Angel Arámburo, Jr.34Paramount, California
Manuel Buenrostro38Cudahy, California
Oscar Bryan Castro34Pasadena, California
Carlos Díaz, Jr.34Pasadena, California
Alejandro Flores30Cudahy, California
Armando Gallardo46Chula Vista, California
Karen L. Gandarillas-Carreno36Sun Valley, California
Roberto J. González, Jr.39Bell, California
Sabrina Danielle Herrera35South Gate, California
Mauro Armando Luna-Rentería39Lynwood, California
Lucia Viridiana Montano40Rio Rico, Arizona
David Alonso Pereda33Costa Mesa, California
Memo Pérez, también conocido como “Demecia Pérez”50Los Ángeles, California
Jaqueline Desiree Piikkila-Vigueras49Tucson, Arizona
Miguel Ríos31Cudahy, California
Richard Ruiz, Jr.27Paramount, California
Evan Sánchez31Victorville, California
Julio Villa-Morales36Tucson, Arizona
José Espino-Zavala44Nacionalidad mexicana
Martín Ismael Zúniga-López32Los Ángeles, California
Earl Frank56O’Fallon, Illinois
Michael Pennel56Oklahoma City, Oklahoma

En marzo de 2023, el Departamento de Justicia ya había presentado cargos contra una decena de integrantes del cártel de Sinaloa, ampliando ahora las investigaciones a niveles más altos de la organización.

