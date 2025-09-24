GENERANDO AUDIO...

EE. UU. presentó cargos contra 26 líderes del cártel de Sinaloa. foto: Reuters

Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 26 altos responsables del cártel de Sinaloa, uno de los grupos de crimen organizado más poderosos de México, por sus operaciones de narcotráfico durante los últimos cinco años.

En el comunicado oficial, la dependencia destacó:

“Esta nueva acusación suplementaria apunta a algunos de los niveles más altos del liderazgo del cártel de Sinaloa”.

Cártel de Sinaloa, perseguido por narcotráfico

Todos los encausados supuestamente han traficado grandes cantidades de drogas, incluyendo fentanilo, metanfetaminas y cocaína, entre México y Estados Unidos, entre enero de 2020 y julio de 2025.

El Departamento de Justicia resaltó que años de trabajo de campo permitieron la intercepción de casi 400 kilogramos de fentanilo, así como grandes cantidades de metanfetaminas y cocaína, lo que fortaleció los cargos presentados.

Detenciones y nombres de los acusados

De los 26 líderes señalados, 15 se encuentran detenidos a la espera de juicio. En la lista de acusados están:

Nombre Edad Residencia / Nacionalidad Próspero Coronel-Sánchez, también conocido como “Pro” 40 Nacionalidad mexicana José Luis Angulo-Soto, también conocido como “José Luis Angulo-Cazares” o “El Mi Niño” Nacionalidad mexicana Germán Ángel Alatorre-Monge 24 South Gate, California Leobardo Alcaraz-Ibarra 51 Phoenix, Arizona Miguel Angel Arámburo, Jr. 34 Paramount, California Manuel Buenrostro 38 Cudahy, California Oscar Bryan Castro 34 Pasadena, California Carlos Díaz, Jr. 34 Pasadena, California Alejandro Flores 30 Cudahy, California Armando Gallardo 46 Chula Vista, California Karen L. Gandarillas-Carreno 36 Sun Valley, California Roberto J. González, Jr. 39 Bell, California Sabrina Danielle Herrera 35 South Gate, California Mauro Armando Luna-Rentería 39 Lynwood, California Lucia Viridiana Montano 40 Rio Rico, Arizona David Alonso Pereda 33 Costa Mesa, California Memo Pérez, también conocido como “Demecia Pérez” 50 Los Ángeles, California Jaqueline Desiree Piikkila-Vigueras 49 Tucson, Arizona Miguel Ríos 31 Cudahy, California Richard Ruiz, Jr. 27 Paramount, California Evan Sánchez 31 Victorville, California Julio Villa-Morales 36 Tucson, Arizona José Espino-Zavala 44 Nacionalidad mexicana Martín Ismael Zúniga-López 32 Los Ángeles, California Earl Frank 56 O’Fallon, Illinois Michael Pennel 56 Oklahoma City, Oklahoma

En marzo de 2023, el Departamento de Justicia ya había presentado cargos contra una decena de integrantes del cártel de Sinaloa, ampliando ahora las investigaciones a niveles más altos de la organización.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]