GENERANDO AUDIO...

Foto: X/ Departamento de Estado de EE. UU.

El Gobierno de Estados Unidos destacó este martes el entrenamiento que su Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y el FBI brindan a policías estatales en México, luego de que agentes de Aguascalientes arrestaran a 27 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En redes sociales, el Departamento de Estado señaló que la capacitación proporcionó las habilidades necesarias para realizar la operación de alto riesgo, donde se aseguraron armas de alto poder y un campamento del grupo criminal en el municipio de Rincón de Romos.

“En una operación de alto riesgo, las autoridades estatales mexicanas arrestaron a 27 miembros del CJNG, una Organización Terrorista Extranjera, en Aguascalientes. Las autoridades mexicanas atribuyeron a la capacitación de INL y del FBI las habilidades necesarias para detener a estos criminales y sus armas mortales”, publicó la dependencia.

El mensaje fue replicado por la Embajada de Estados Unidos en México.

Así fueron los operativos en Aguascalientes

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, las detenciones se dieron en acciones coordinadas entre corporaciones estatales, federales y militares, como parte de la estrategia Blindaje Aguascalientes.

18 personas fueron capturadas el viernes en un campamento, donde se incautaron armas de uso exclusivo del Ejército, vehículos robados y cartuchos.

fueron capturadas el viernes en un campamento, donde se incautaron armas de uso exclusivo del Ejército, vehículos robados y cartuchos. 9 más fueron detenidas el sábado por su presunta participación en bloqueos, daños a vehículos y negocios.

En el operativo participaron la Policía Estatal, Agencia Estatal de Investigación Criminal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Los 27 detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal y estatal. La Fiscalía advirtió que las investigaciones siguen abiertas y no se descartan nuevas detenciones.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]